Fenerbahçe'de Talisca fırtınası!

Sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
EN ÇOK ATAN TALISCA
Fenerbahçe formasıyla ilk Süper Lig maçına çıktığı Şubat ayından bu yana Sarı-Lacivertliler adına en fazla gol atan iki isimden biri Anderson Talisca oldu (12;Youssef En-Nesyri)...
BU SEZON NE YAPTI?
Brezilyalı yıldız, bu sezon Süper Lig'de 9 maçta forma giyerken 3. kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
