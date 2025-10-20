20 Ekim
Fenerbahçe'de Talisca fırtınası!

Fenerbahçe formasıyla ilk Süper Lig maçına çıktığı Şubat ayından bu yana 12 gol atan Anderson Talisca, takımın en skorer iki isminden biri oldu.

calendar 20 Ekim 2025 10:55 | Son Güncelleme Tarihi:
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

EN ÇOK ATAN TALISCA

Fenerbahçe formasıyla ilk Süper Lig maçına çıktığı Şubat ayından bu yana Sarı-Lacivertliler adına en fazla gol atan iki isimden biri Anderson Talisca oldu (12;Youssef En-Nesyri)...

BU SEZON NE YAPTI?

Brezilyalı yıldız, bu sezon Süper Lig'de 9 maçta forma giyerken 3. kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. 

 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
