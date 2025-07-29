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Fenerbahçe'de son prova: Lazio

Fenerbahçe, sezon öncesi hazırlıklarının son etabında, İtalyan devi Lazio'yu İstanbul'da ağırlıyor. Kritik mücadele, sarı-lacivertliler için UEFA Şampiyonlar Ligi öncesi önemli bir sınav olacak.

calendar 29 Temmuz 2025 12:25
Haber: Nefes Gazetesi, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de son prova: Lazio
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Fenerbahçe, 2025-26 sezonu hazırlıklarına İstanbul'da devam ederken, taraftarlarının heyecanla beklediği özel bir maça çıkıyor. Sarı-lacivertliler, sezon öncesi son provasını İtalya temsilcisi Lazio'ya karşı verecek. Chobani Stadı'ndaki mücadele, 30 Temmuz Salı akşamı saat 20.30'da başlayacak.

Yeni sezon için ilk çalışmalara İstanbul'da start veren Fenerbahçe, ardından Portekiz kampıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Bu süreçte beş hazırlık karşılaşmasına çıkan sarı-lacivertliler; 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.


İstanbul'daki ilk sınavında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Portekiz'deki maçlarda ise Portimonense'yi 2-1, Leiria'yı 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0'lık skorlarla geçti. Hazırlık sürecinin son maçında ise Benfica'ya 3-2 mağlup oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖNCESİ SON PROVA

Sarı-lacivertliler, 6 Ağustos'ta UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, bu zorlu mücadele öncesindeki son provasını ise Lazio karşısında verecek. Taraftarlar, hem takımlarını hem de yeni transferleri görmek için Chobani Stadı'nda tribünleri doldurmaya hazırlanıyor.


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