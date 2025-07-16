Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!

Fenerbahçe, geçen sezonun ikinci yarısında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Milan Skriniar'ı kadroda tutmaya hazırlanıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcu ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın transferini resmiyete dökmek için Paris Saint-Germain ile görüşmelerine devam ediyor. İki kulüp arasında ödeme planı görüşülüyor.
Fenerbahçe'de geçen sezonun ikinci yarısında 23 maçta süre bulan Skriniar, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcu ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın transferini resmiyete dökmek için Paris Saint-Germain ile görüşmelerine devam ediyor. İki kulüp arasında ödeme planı görüşülüyor.
Fenerbahçe'de geçen sezonun ikinci yarısında 23 maçta süre bulan Skriniar, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.