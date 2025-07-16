16 Temmuz
Linfield-Shelbourne
21:45
16 Temmuz
Dinamo Minsk-Ludogorets
21:45
16 Temmuz
Auda-Larne
19:00
16 Temmuz
Fredrikstad-Bodo/Glimt
19:00
17 Temmuz
Palmeiras-Mirassol
01:00
17 Temmuz
Ceara-Corinthians
01:30
17 Temmuz
Santos FC-Flamengo
02:00
16 Temmuz
Wolfsberger AC-Beşiktaş
19:30

Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!

Fenerbahçe, Milan Skriniar ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, Skriniar transferi için Paris Saint-Germain ile ödeme planını görüşüyor.

calendar 16 Temmuz 2025 15:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe, geçen sezonun ikinci yarısında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Milan Skriniar'ı kadroda tutmaya hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcu ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın transferini resmiyete dökmek için Paris Saint-Germain ile görüşmelerine devam ediyor. İki kulüp arasında ödeme planı görüşülüyor.

Fenerbahçe'de geçen sezonun ikinci yarısında 23 maçta süre bulan Skriniar, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.