Fenerbahçe'de savunmaya mecburi rotasyon

Fenerbahçe'de, Szalai'nin sakatlığının ardından Serdar Aziz'in Gaziantep maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi, savunmada zorunlu bir değişikliğe yol açtı.



Beşiktaş derbisinde defansın göbeğinde Tisserand-Kim ikilisi görev yapacak. Vitor Pereira döneminde üçlü defansın değişilmezi olan Tisserand dörtlü defansa geçildikten sonra kulübeye mahkum olmuştu.



İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe'de tandem genellikle Szalai-Kim veya Serdar Aziz-Kim olarak oluşmuştu.



Beşiktaş derbisinde zorunlu olarak sahaya çıkacak Tisserand-Kim ikilisi sadece Sivas maçının ikinci yarısında yan yana oynamıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ