Fenerbahçe'de savunmaya mecburi rotasyon

Fenerbahçe'de derbi öncesi cezalı duruma düşen Serdar Aziz'in yerine stoperde kimin oynayacağı üzerine çalışmalar sürüyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de savunmaya mecburi rotasyon
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03 Mayıs 2022 14:54
Fenerbahçe'de, Szalai'nin sakatlığının ardından Serdar Aziz'in Gaziantep maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi, savunmada zorunlu bir değişikliğe yol açtı.

Beşiktaş derbisinde defansın göbeğinde Tisserand-Kim ikilisi görev yapacak. Vitor Pereira döneminde üçlü defansın değişilmezi olan Tisserand dörtlü defansa geçildikten sonra kulübeye mahkum olmuştu.

İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe'de tandem genellikle Szalai-Kim veya Serdar Aziz-Kim olarak oluşmuştu.

Beşiktaş derbisinde zorunlu olarak sahaya çıkacak Tisserand-Kim ikilisi sadece Sivas maçının ikinci yarısında yan yana oynamıştı.

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