Fenerbahçe'de piyango kime vuracak? Sistem değişiyor

Fenerbahçe'de tek hedef ikinci yarıya daha hazır ve daha güçlü girmek. Bu doğrultuda yönetim ara transfer döneminde takıma takviyeler yapacak. Bunun için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli idareciler, Anderson Talisca ile 'anlaştık' açıklaması yapmasa da tüm planlar Brezilyalı yıldızın gelişine göre yapılıyor.
İKİ YILDIZDAN BİRİ KULÜBEYE
Talisca gelirse Fenerbahçe'de sistemden kadroya her şey değişecek... Forvet arkasında görev yapan tecrübeli futbolcu sarı-lacivertli formayı giymesi halinde Szymanski ya da Fred kulübeye gelecek. Mourinho'nun ilk kadro planlamasında sağ kanatta geçen sezon olduğu gibi yine İrfan Can Kahveci oynayacak, 10 numarada Talisca görev yapacak, Tadic ise eski bölgesi olan sol kanada geçecek.
Asıl değişim ise merkez orta sahada yaşanacak. Sarı-lacivertli taraftarlar alışık oldukları Fred-Amrabat ikilisi yerine zaman zaman Amrabat-Szymanski ikilisini görebilecek.
Çünkü Mourinho her fırsatta eleştirilen Szymanski'ye kalkan olup, ne kadar mücadeleci bir futbol ortaya koyduğunu vurgulamıştı. Bu yüzden Portekizli çalıştırıcı Polonyalı öğrencisinin bölgesini değiştirip merkez orta sahaya kaydırabilir. Böyle olunca da Fred kulübeye çekilecek. Fred'in görev yaptığı maçlarda ise Szymanski forma giyemeyecek.
Talisca transferinde resmi bir açıklama olmamasına rağmen bu senaryoların hepsini kafasında kurgulayan Mourinho'nun her türlü soruna da çözümü olduğu öğrenildi.
İKİNCİ STOPER ARANIYOR
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde takviye yapacağı en önemli bölge stoper olacak. Oosterwolde ve Becao'nun sezonu kapatması, Samet Akaydın'ın da ayrılığına kesin gözüyle bakılması nedeniyle yönetim defansa iki oyuncu almayı düşünüyor.
Sarı-lacivertli idareciler görüşmelere başlarken ilk aday olan Hermoso için önemli bir yol aldı. Oyuncunun Roma'dan ayrılıp daha fazla süre alacağı bir takıma transfer olma isteği de sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor. İkinci stoper takviyesi için de Mourinho ile görüşecek olan sarı-lacivertli yönetim hazırlanan geniş listedeki birçok oyuncuyla görüşerek en iyi ismi bulmaya çalışacak.
EN NESYRI GİDERSE CENK TOSUN VAR
Fenerbahçe'de En Nesyri bilmecesi devam ediyor. Suudi ekibi Al Nassr, Faslı forvetten vazgeçmezken, sarı-lacivertli yönetim ise eski teklifin daha yükseğini bekliyor.
Son maçlarda iyi bir çıkış yakalayan oyuncusunu kaybetmek istemeyen yönetim ve teknik heyetin astronomik bir öneriye ise sıcak bakacağı öğrenildi. Yönetim, Faslı forveti göndermek için en az 40 milyon euro isterken, satışın gerçekleşmesi halinde Mourinho forvetteki boşluğu kadrodan çözecek. Bu sezon Dzeko-En Nesyri ikilisinin arasında kaybolan ve kulübeye mahkum olan Cenk Tosun'a, Portekizli çalıştırıcı çok güveniyor. Mourinho birçok maçtan sonra Cenk'in çok iyi çalıştığını ve kendisini hazır tuttuğunu söylemişti. En Nesyri giderse Mourinho birinci forvet olarak Edin Dzeko'yu görevlendirecek.
İKİ YILDIZDAN BİRİ KULÜBEYE
Talisca gelirse Fenerbahçe'de sistemden kadroya her şey değişecek... Forvet arkasında görev yapan tecrübeli futbolcu sarı-lacivertli formayı giymesi halinde Szymanski ya da Fred kulübeye gelecek. Mourinho'nun ilk kadro planlamasında sağ kanatta geçen sezon olduğu gibi yine İrfan Can Kahveci oynayacak, 10 numarada Talisca görev yapacak, Tadic ise eski bölgesi olan sol kanada geçecek.
Asıl değişim ise merkez orta sahada yaşanacak. Sarı-lacivertli taraftarlar alışık oldukları Fred-Amrabat ikilisi yerine zaman zaman Amrabat-Szymanski ikilisini görebilecek.
Çünkü Mourinho her fırsatta eleştirilen Szymanski'ye kalkan olup, ne kadar mücadeleci bir futbol ortaya koyduğunu vurgulamıştı. Bu yüzden Portekizli çalıştırıcı Polonyalı öğrencisinin bölgesini değiştirip merkez orta sahaya kaydırabilir. Böyle olunca da Fred kulübeye çekilecek. Fred'in görev yaptığı maçlarda ise Szymanski forma giyemeyecek.
Talisca transferinde resmi bir açıklama olmamasına rağmen bu senaryoların hepsini kafasında kurgulayan Mourinho'nun her türlü soruna da çözümü olduğu öğrenildi.
İKİNCİ STOPER ARANIYOR
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde takviye yapacağı en önemli bölge stoper olacak. Oosterwolde ve Becao'nun sezonu kapatması, Samet Akaydın'ın da ayrılığına kesin gözüyle bakılması nedeniyle yönetim defansa iki oyuncu almayı düşünüyor.
Sarı-lacivertli idareciler görüşmelere başlarken ilk aday olan Hermoso için önemli bir yol aldı. Oyuncunun Roma'dan ayrılıp daha fazla süre alacağı bir takıma transfer olma isteği de sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor. İkinci stoper takviyesi için de Mourinho ile görüşecek olan sarı-lacivertli yönetim hazırlanan geniş listedeki birçok oyuncuyla görüşerek en iyi ismi bulmaya çalışacak.
EN NESYRI GİDERSE CENK TOSUN VAR
Fenerbahçe'de En Nesyri bilmecesi devam ediyor. Suudi ekibi Al Nassr, Faslı forvetten vazgeçmezken, sarı-lacivertli yönetim ise eski teklifin daha yükseğini bekliyor.
Son maçlarda iyi bir çıkış yakalayan oyuncusunu kaybetmek istemeyen yönetim ve teknik heyetin astronomik bir öneriye ise sıcak bakacağı öğrenildi. Yönetim, Faslı forveti göndermek için en az 40 milyon euro isterken, satışın gerçekleşmesi halinde Mourinho forvetteki boşluğu kadrodan çözecek. Bu sezon Dzeko-En Nesyri ikilisinin arasında kaybolan ve kulübeye mahkum olan Cenk Tosun'a, Portekizli çalıştırıcı çok güveniyor. Mourinho birçok maçtan sonra Cenk'in çok iyi çalıştığını ve kendisini hazır tuttuğunu söylemişti. En Nesyri giderse Mourinho birinci forvet olarak Edin Dzeko'yu görevlendirecek.