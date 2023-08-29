Fenerbahçe'de Altay'ın vedası sonrası Dominik Livakovic'in takıma katılması, Samandıra'yı bir anda şenlendirdi.
Arkadaşları ile tanışıp, mesaisine başlayan Hırvat milli file bekçisi arkadaşları ile olan olumlu diyaloğunun yanı sıra antrenman hırsı ve çift kale maçlarda yaptığı kurtarışlarla 'Ben hazırım' mesajı verdi.
FARK YARATTI
Hırvatistan Ligi'nde ve Avrupa Kupası ön eleme turlarında takımı Dinamo Zagreb'i yalnız bırakmayan oyuncu, başkanının gitmesini istememesine rağmen Fenerbahçe yönetiminin ısrarı üzerine takımından ayrılmış, İstanbul'un yolunu tutmuştu. 28 yaşındaki eldivenin, şu ana kadar gösterdiği performans ile fark yarattığı öğrenildi.
DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?
Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi.
Kariyerine ülkesinin NK Zagreb takımında başlayan Hırvat file bekçisi, 2015'te Dinamo Zagreb'e imza attı.
Dinamo Zagreb kariyerinde 290 maça çıkan 28 yaşındaki kaleci, takımıyla 6 lig ve 2 Hırvatistan Kupası zaferi yaşadı.
Livakovic, 45 kez forma giydiği Hırvatistan Milli Takımı'nda 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ikincilik, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ise üçüncülük elde etti.
Arkadaşları ile tanışıp, mesaisine başlayan Hırvat milli file bekçisi arkadaşları ile olan olumlu diyaloğunun yanı sıra antrenman hırsı ve çift kale maçlarda yaptığı kurtarışlarla 'Ben hazırım' mesajı verdi.
FARK YARATTI
Hırvatistan Ligi'nde ve Avrupa Kupası ön eleme turlarında takımı Dinamo Zagreb'i yalnız bırakmayan oyuncu, başkanının gitmesini istememesine rağmen Fenerbahçe yönetiminin ısrarı üzerine takımından ayrılmış, İstanbul'un yolunu tutmuştu. 28 yaşındaki eldivenin, şu ana kadar gösterdiği performans ile fark yarattığı öğrenildi.
DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?
Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi.
Kariyerine ülkesinin NK Zagreb takımında başlayan Hırvat file bekçisi, 2015'te Dinamo Zagreb'e imza attı.
Dinamo Zagreb kariyerinde 290 maça çıkan 28 yaşındaki kaleci, takımıyla 6 lig ve 2 Hırvatistan Kupası zaferi yaşadı.
Livakovic, 45 kez forma giydiği Hırvatistan Milli Takımı'nda 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ikincilik, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ise üçüncülük elde etti.