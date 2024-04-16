Fenerbahçe'de Krunic için seferberlik

Karagümrük karşısında kötü oyunuyla birlikte oyundan alınmasıyla moral olarak dibi gören Rade Krunic için teknik heyet ve takım arkadaşları Krunic'e tekrar moral kazandırmak için yoğun çaba harcıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Krunic için seferberlik
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16 Nisan 2024 12:28
Fenerbahçe'ye geldiği günden itibaren istenilen performansa çıkamaması nedeniyle eleştirilen Rade Krunic, Pendik ve Adana Demirspor karşılaşmalarında kalitesini gösterirken, Fatih Karagümrük mücadelesinde moral olarak tekrar dibe vurdu.

Karşılaşmanın ilk yarısında Sirigu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağları havalandıramayan tecrübeli futbolcuyu Teknik Direktör İsmail Kartal taraftarın tepkisi nedeniyle ikinci yarının başında kenara aldı.

Sarı-lacivertli takımın teknik patronu maçın ardından yaptığı açıklamada, "Krunic golü atsa hem kendisi hem de biz rahatlayacaktık. Kaçırınca demoralize oldu. Ama Krunic bizim için değerli bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı.

Hem tecrübeli çalıştırıcının, hem de takım arkadaşlarının Krunic'e tekrar moral kazandırmak için yoğun çaba harcadığı öğrenildi. 

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