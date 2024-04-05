Fenerbahçe'de Krunic beğeni topladı

Fenerbahçe'nin Bosnalı futbolcusu Rade Krunic, Adana Demirspor maçındaki performansıyla beğeni topladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Krunic beğeni topladı
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05 Nisan 2024 11:18
Fenerbahçe'de ara transfer döneminde gelen ancak gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Rade Krunic, Adana Demirspor maçında kalitesini gösterdi.

Fred ve İsmail Yüksek'in yokluğunda ilk 11'de müsabakaya başlayan Krunic, karşılaşmada 71 kez topla buluştu. Bosnalı orta saha, 55 pas denemesinde yüzde 87.3 isabet sağladı. Girdiği 9 ikili mücadelenin 6'sını kazanan Krunic, 3 top uzaklaştırdı, 1 pas arası yaptı, 1 kez de rakip ceza sahasında topla buluştu.

Hem sezon öncesinde hem de ara transfer döneminde teknik direktör İsmail Kartal'ın, kadrosunda en çok görmek istediği isim olan Rade Krunic, Adana Demirspor maçındaki başarılı performansıyla tecrübeli hocanın da elini güçlendirmiş oldu.

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