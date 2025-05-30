Fenerbahçe'de kritik görüşme: Dusan Tadic!

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Dusan Tadic'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı.



Yönetimin 36 yaşındaki Sırp kanat oyuncusuyla bugün bir görüşme yapacağı öğrenildi.



Takvim'in haberine göre, Sarı-lacivertli ekipte yönetim kontratı sona erecek Dusan Tadic'le bugün bir görüşme yapacak. Sırp futbolcunun takımdaki geleceği bu görüşme sonrası şekillenecek.



AJAX'A İMZA ATMASI BEKLENİYOR



Tadic'in takımdaki durumunun yapılacak görüşmeden sonra netlik kazanacağı ifade ediliyor. Tecrübeli kanat oyuncusunun Fenerbahçe'den yeni kontrat teklifi alamaması durumunda da görüşmelerde bulunduğu eski takımı Ajax'a imza atması bekleniyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 53 maçta 3751 dakika süre alan deneyimli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 18 gol, 13 asistlik performans sergileyerek takımına 31 gollük kakı sağladı.



2 sezondur Fenerbahçe'de forma giyen Tadic 109 maçta 29 gol, 35 asit yaptı.



