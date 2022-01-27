Fenerbahçe'de kaleci krizinin sebebi belli oldu

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı sonrası Berke Özer'e yöneltilen eleştiriler sonrası gözler kaleye çevrildi. Altay Bayındır'ın sakatlığı geçecek olsa da maç eksiği kafaları karıştırıyor.



Ancak burada esas sıkıntının kaleci antrenörlüğündeki istikrarsızlık olduğu göze çarpıyor. Sarı-lacivertlilerde Volkan Demirel'in futbolu bırakmasından sonra sırasıyla Harun Tekin, Altay Bayındır, Berke Özer, Oytun Özdoğan ve Ertuğrul Çetin kaleye geçti. 1 numarayı Altay alsa da zaman zaman düşüşleri de dikkatlerden kaçmadı. İşte burada Fenerbahçe'de son 3.5 senede 7 farklı kaleci antrenörünün görev yapması öne çıktı.



2018-19 sezonunda Murat Öztürk kaleci antrenörü olarak sezona başladı ancak daha sonra yollar ayrıldı. Ardından Erdem Bali ile geçiş süreci oldu. Ersun Yanal'la beraber kaleci antrenörlüğüne Alper Boğuşlu geldi. Boğuşlu da uzun ömürlü olmayınca Marco Knopp'la anlaşma sağlandı. Ancak 2020-21 sezonunda Erol Bulut döneminde Michael Kraft göreve geldi, Knopp gitti. Kraft 1 sezon boyunca kalecileri çalıştırdı ve özellikle bu süreçte Altay Bayındır'ın performansı ciddi biçimde yükseldi.



2021-22 sezonunda Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle de Kraft'la vedalaşıldı. Portekizli kaleci antrenörü Ricardo Matos kısa süre görev yaptı. Pereira da gidince İsmail Kartal'la beraber yeniden bir değişim oldu ve şimdi de Haluk Kaplan kaleci antrenörü olarak başladı. Geçiş dönemlerinde altyapıdan da kaleciler için hoca desteği alındı.



Bir seneyi bitiren yok



Kaleci antrenörleri Fenerbahçe'de sürekli değişti. Son 4 sezonda hiçbir kaleci antrenörü 1 seneyi tamamlayamadı. Her giden teknik heyette kaleci antrenörleri de ayrıldı. Başta Altay Bayındır olmak üzere kaleciler hep farklı hocalarla çalıştı.



Rakamlara yansıdı



Sarı-lacivertlilerde kaleci antrenörünün sürekli değişmesi rakamlara da yansıdı. 2018-19 sezonunda Volkan Demirel ve Harun Tekin kalede yer aldı. Murat Öztürk, Erdem Bali ve Alper Boğuşlu kaleci antrenörlüğünde takım ligde 34 maçta 44 gol yedi. 2019-20 sezonunda Altay Bayındır ve Harun Tekin kalede yer alırken, Alper Boğuşlu kaleci antrenörüydü, ligde 34 maçta 46 gol yendi. 2020-21'de Kraft'ın antrenörlüğünde Altay, Harun ve Oytun 40 maçta sadece 31 gole izin verdi. 2021-22'de ise Kraft, Ricardo Matos ve Haluk Kaplan'ın kaleci antrenörlüğünde Altay, Berke ve Ertuğrul 23 maçta 28 gol yedi.





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