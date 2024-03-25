Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in alternatifi Salih Özcan

Fenerbahçe gelecek sezon için şimdiden transfer çalışmalarına başlarken flaş isimleri gündemine alıyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak Salih Özcan'ın listenin başında yer aldığı öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in alternatifi Salih Özcan
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25 Mart 2024 09:26
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Diğer yandan Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İSMAİL YÜKSEK'İN ALTERNATİFİ BELİRLENDİ

Avrupa'nın birçok kulübü İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak isterken son olarak Bayer Leverkusenli kurmaylar milli futbolcuyu Macaristan-Türkiye maçında takip etmişlerdi.

Fenerbahçe yönetimi de İsmail için istenilen fiyat gelirse satışına sıcak bakıyor. Bu arada sarı- lacivertli kurmaylar İsmail Yüksek'in alternatifini de belirledi.

İLK ADAY SALİH ÖZCAN

Fenerbahçe'de Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan'ın ilk aday olarak belirlendiği öğrenildi. 26 yaşında ve 1.83 boyunda olan Salih Özcan'ın Borussia Dortmund ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Fenerbahçe'nin ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini tercih edeceği de gelen haberler arasında.

SEZON PERFORMANSI

Milli yıldız, bu sezon 26 maçta Dortmund forması giydi. Gol ve asiste imza atmadı. Oyuncu, 26 maçın 16'sında ilk 11'de görev yaptı. 

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