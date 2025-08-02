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Fenerbahçe'de iki yeni transfere lisans çıkarıldı

Fenerbahçe'de, yeni transferler Nelson Semedo ve Milan Skriniar'ın lisansları çıkarıldı.

calendar 02 Ağustos 2025 14:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de iki yeni transfere lisans çıkarıldı
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, transferi tamamlanan iki yeni ismin lisansı çıkarıldı.

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimler Milan Skriniar ve Nelson Semedo'nun lisans işlemlerini tamamladı. Her iki oyuncu da artık resmi olarak sarı-lacivertli formayı giyebilecek.

TFF SİSTEMİNDE GÖRÜNDÜLER


Türkiye Futbol Federasyonu'nun lisans listesinde Milan Skriniar ve Nelson Semedo'nun ismi Fenerbahçe oyuncusu olarak yer aldı. Böylece iki futbolcu da Süper Lig ve Avrupa maçlarında forma giyme hakkına sahip oldu.

JOSE MOURINHO'NUN ELİ GÜÇLENİYOR

Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer edilen iki savunma oyuncusunun da kısa süre içinde forma giymesi bekleniyor. Hem sağ bekte hem de stoperde yaşanacak rekabet Fenerbahçe'ye sezon boyunca avantaj sağlayacak.


 

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