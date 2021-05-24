4 YIL İÇİN 10 MİLYON EURO

HAVADAN KARADAN GEÇİT YOK!

Fenerbahçe, transfer sezonunu büyük bir ihtimalle stoper takviyesi ile açacak.Sarı-Lacivertli kurmayların bir süredir peşinde olduğu ve Napoli ile olan sözleşmesi de sona eren Nikola Maksimovic transferinde sona yaklaştığı ifade ediliyor.Müjdeli haber ise Sırbistan basınından geldi. Sırp basını, "F.Bahçe hem cazip hem de uzun süreli bir sözleşme teklif etti. Prensipte anlaşma sağlandı" ifadesini kullandı.Bonservisi elinde olan Maksimovic'e Sarı-Lacivertli yönetimin 4 yıl için 10 milyon Euro garanti ücret teklif etti.Bu rakama imza parasının dahil olduğu da belirtiliyor. 29 yaşındaki Sırp stoperin peşinde birçok kulüp olmasına karşın Fenerbahçe yönetimini yapmış olduğu teklife hiçbir kulübün yaklaşamadığı ifade ediliyor.25 kez Sırbistan Milli Takım forması giyen 29 yaşındaki Nicola Maksimovic için Napoli kulübü 2017 yılında Torino'ya 21 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti.Sırp stoperin şu andaki piyasa değeri ise 12 milyon Euro. 1.93 boyunda olan ve hava toplarında geçit vermeyen Maksimovic, fiziğine kıyasla ağır bir oyuncu da değil.