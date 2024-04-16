Fenerbahçe'de galibiyet şifresi: Atan ve tutan!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük engelini kayıpsız geçen Fenerbahçe'de büyük sevinç yaşanırken, hem forvet Edin Dzeko'nun hem de kaleci Livakovic'in etkili performansı galibiyet kadar sarı-lacivertli camiayı sevindirdi.
DZEKO GOLÜNÜ ATTI
Geldiği günden itibaren hem kaptanlığı hem tecrübesi hem de performansıyla büyük alkış toplayan Edin Dzeko, daha bitime 6 hafta kalmasına rağmen Süper Lig'de 20. golünü ağlara yolladı ve bunu başaran 5. yabancı oyuncu oldu. Bu sezon skor üretmekte zorlanmayan Fenerbahçe'de kaleci performansı son maçlar öncesinde daha önemli hale gelmişti.
LIVAKOVIC KALESİNDE GÜVEN VERDİ
Ligde 28 maça çıkan ve söz konusu karşılaşmaların 11'inde kalesini gole kapatan, 17 mücadelede ise yenilen 25 gole engel olamayan Dominik Livakovic, en etkili performansını Fatih Karagümrük deplasmanında ortaya koydu. İlk yarıda Can'ın vuruşunda gol yese de kalesine gelen diğer 6 şutta kalitesini gösteren 29 yaşındaki file bekçisi kendine olan güveni de boşa çıkarmadı. Livakovic daha önce de son dakikalarda yaptığı kurtarışla Gaziantep galibiyetinde önemli rol oynamıştı.
DZEKO GOLÜNÜ ATTI
Geldiği günden itibaren hem kaptanlığı hem tecrübesi hem de performansıyla büyük alkış toplayan Edin Dzeko, daha bitime 6 hafta kalmasına rağmen Süper Lig'de 20. golünü ağlara yolladı ve bunu başaran 5. yabancı oyuncu oldu. Bu sezon skor üretmekte zorlanmayan Fenerbahçe'de kaleci performansı son maçlar öncesinde daha önemli hale gelmişti.
LIVAKOVIC KALESİNDE GÜVEN VERDİ
Ligde 28 maça çıkan ve söz konusu karşılaşmaların 11'inde kalesini gole kapatan, 17 mücadelede ise yenilen 25 gole engel olamayan Dominik Livakovic, en etkili performansını Fatih Karagümrük deplasmanında ortaya koydu. İlk yarıda Can'ın vuruşunda gol yese de kalesine gelen diğer 6 şutta kalitesini gösteren 29 yaşındaki file bekçisi kendine olan güveni de boşa çıkarmadı. Livakovic daha önce de son dakikalarda yaptığı kurtarışla Gaziantep galibiyetinde önemli rol oynamıştı.