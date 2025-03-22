Fenerbahçe'de Fred'in yerine gelecek isim belli oldu!

Fred'in sezon sonunda ayrılık ihtimalinin bulunması sonrası Fenerbahçe, Bayer Leverkusen'in yıldızı Aleix Garcia için harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de Fred'in yerine gelecek isim belli oldu!
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22 Mart 2025 10:18

Maç eksiğiyle Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de gözler gelecek sezonun kadro planlamasına çevrildi.

Gelecek sezon için kolları sıvayan sarı lacivertli yönetim takımdan ayrılacak isimleri belirlemeye başladı.

FRED ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Sarı-lacivertlilerle sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanan Fred, ülkesinin takımlarından Atletico MG'ye gidecek.

ORTA SAHAYA GARCIA HAMLESİ

Siyah-beyazlı formayı giymenin hayalini kurduğu iddia edilen sambacının yerine ise; Fenerbahçe'nin Leverkusen'den Aleix Garcia'yı istediği belirtildi. 

Aleix Garcia sezon başında Girona'dan Bayer Leverkusen'e 18 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. 

Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Garcia'nın sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

PERFORMANSI

İstikrarıyla ön plana çıkan Aleix Garcia, bu sezon toplam 37 maçta görev aldı. 27 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu 4 gol 3 asistlik katkı sağladı. 

 
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