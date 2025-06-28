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Fenerbahçe'de fatura takıma kesildi

Fenerbahçe'de eleştiri yağmuruna tutulan Başkan Ali Koç ile teknik direktör Jose Mourinho koltuklarını korurken; Acun Ilıcalı ve Mario Branco gibi isimler takımdan ayrıldı.

calendar 28 Haziran 2025 09:26
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de fatura takıma kesildi
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Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi klasiği devam ediyor. İstikrarlı bir başarısızlık içindeki Başkan Ali Koç, 7 yıl sonunda da koltuğunu korumaya devam ederken, bu sezondaki hayal kırıklığının en büyük mimarı olarak gösterilen teknik direktör Jose Mourinho da görevde.

Sarı-lacivertliler çareyi; yönetici, idareci ve futbolcu değişikliklerinde arıyor.

Bugüne kadar Semih Özsoy, Selahattin Baki gibi ön plana çıkan yöneticileriyle yolları ayıran Koç'la vedalaşan son kurmayı Acun Ilıcalı oldu.


Ilıcalı, Mourinho kalınca giderken, sportif direktör Mario Branco da Fenerbahçe kariyerini noktaladı. Yönetimde yeni ayrılıklar beklenirken, Mourinho'nun yardımcıları da gitti.

OYUNCU DEĞİL YOLCU

Kötü gidişat, Fenerbahçe'de başrolleri etkilemezken, asıl etkilenenler her zamanki gibi futbolcular oldu.

Son iki sezonda takımın skor yükünü çeken Dzeko ve Tadic'le yollar ayrıldı. Yine sözleşmesi biten Maximin ve Osayi'ye kapı gösterildi. Kiralık anlaşmaları biten Skriniar ile Kostic kulüplerine döndü.

Şimdilik altı oyuncuyla vedalaşan sarı lacivertlilerde birçok isim de kadroda düşünülmüyor.

Bugüne kadar 105 oyuncu transferi yapan Ali Koç yönetiminin yeni sezon için de kaleciden beke, stoperden orta sahaya, kanattan golcüye en az 6 takviye gerçekleştirmesi bekleniyor. Jose Mourinho, yeni isimlerin kampa katılmasını istiyor ancak henüz atılmış bir imza da yok.


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