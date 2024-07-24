Fenerbahçe'de En-Nesyri ile tarihi imza!

Sevilla ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'de mutlu sona ulaşmayı başardı. Uzun süren görüşmeler neticesinde her konuda anlaşma sağlanan oyuncunun Sarı-Lacivertliler'e atacağı imza Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de En-Nesyri ile tarihi imza!
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24 Temmuz 2024 09:43
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ile uzun süren görüşmeler neticesinde mutlu sonla biten transfer bugün resmi olarak duyurulacak.

Youssef En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak. Faslı oyuncu yıllık 4 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Mourinho'nun imza attığı günden bu yana listenin en başına yazdığı ve kadroya katılmasını çok istediği oyuncu 4 yıl boyunca Fenerbahçe forması giyecek.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK

En-Nesyri'ye her yıl için Kanarya'nın kasasından 4 milyon Euro ödenecek. En-Nesyri'nin transferi sadece Türkiye'de değil Avrupa ve dünya futbol basınında da geniş yer bulurken, bu imza Türk futbol tarihine de geçecek.

PERFORMANSI

Faslı santrfor, geride kalan sezonda Sevilla'yla 41 maça çıktı. 27 yaşındaki santrfor, 20 gol atıp 3 asist yaptı.

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