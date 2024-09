Fenerbahçe'de doğru zamanda doğru rakip!

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçını perşembe akşamı Kadıköy'de Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise karşısında oynayacak Fenerbahçe , hata yapmak istemiyor.Evinde ezeli rakibi Galatasaray'a kötü bir oyunla 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, tam dişine göre bir rakiple Avrupa mesaisine başlıyor. Jose Mourinho'nun takımı, 16 Ağustos'tan beri resmi maçlarda kazanamayan Belçika temsilcisini bekliyor.Hem yaraları sarma adına hem de yeni lig formatına geçilen Avrupa Ligi'ne iyi başlamak için Union Saint-Gilloise maçı büyük önem taşıyor. Ayrıca maçın Kadıköy'e denk gelmesi de avantaj sağlayacak. Mourinho ve öğrencileri, bu maç öncesi favori olarak göze çarpıyor. Geçen sezon normal sezonu 1. btirip play-off'ta 2. olan ve Belçika Kupası'nı kazanan US Gilloise bu sezon ise düşüşe geçti.Union Saint-Gilloise bu sezon Belçika Pro Ligi ve Avrupa kupalarında toplamda 11 resmi maça çıktı. US Gilloise bu süreçte 4 beraberlik, 4 yenilgi ve 3 galibiyet aldı. Sebastien Pocognoli yönetimindeki takım, Belçika Pro Ligi'nde 10 puanla küme düşme turunun hemen 1 puan üstünde 12. sırada yer alıyor. En son 16 Ağustos'ta ligde Charleroi'yi 1-0 yenen Belçika ekibi, adeta galibiyeti unuttu.Avrupa Ligi'nde perşembe akşamı evinde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek Fenerbahçe'de maçı yönetecek hakem açıklandı. Kadıköy'deki mücadelede Fransız hakem Benoit Bastien görev alacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Fenerbahçe, Bastien idaresinde daha önce 2015'te çıktığı Molde maçını 3-1, 2016'daki Manchester United müsabakasını da 4-1 kaybetmişti.Union Saint-Gilloise'nın bu sezon tek tesellisi Belçika Süper Kupası'nı kazanmak oldu. Ligde ve Avrupa'da istediği tempoyu tutturamayan Belçika ekibi, Süper Kupa'da Club Brugge'ü 2-1 yenmeyi başarmıştı.Sezon başında Union Saint-Gilloise'da takımın başına geçen 37 yaşındaki genç teknik direktör Sebastien Pocognoli, lig ve Avrupa'daki kötü sonuçlar sonrası eleştiriliyor. Belçika basını, genç çalıştırıcının Belçika Süper Kupası'nı kazansa da takımı Şampiyonlar Ligi'ne götürememesi ve lige kötü başlamasını gündeme getiriyor. Fenerbahçe maçı da Pocognoli için kritik bir sınav olacak.Union Saint-Gilloise'da sezon başında ayrılarak 15 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah kulübüne transfer olan Cameron Puertas'ın yokluğu aranıyor. Yine Club Brugge'e 6.5 milyon euroya satılan forvet oyuncusu Gustaf Nilsson'un gidişi de gol yollarında sorun çıkarıyor.Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint-Gilloise'da kadroda en göze çarpan isim forvet hattında forma giyen Muhammed Fuseini oluyor. Sezon başında Sturm Graz'dan transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu 2 gol, 1 asist yaptı. Merkez orta sahada yer alan 19 yaşındaki Noah Sadiki de 2 asistle oynuyor. Sadiki potansiyeliyle gelecek vaat eden yıldızlar arasında gösteriliyor.İki sarı-lacivertli ekip, geçen sezon UEFA Konferans Ligi son 16 turunda karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe, Belçika'daki ilk maçı 3-0 yenerken, rövanşta 1-0 kaybetse de tur atlamayı başarmış ve adını çeyrek finale yazdırmıştı. Fenerbahçe ve Union Saint-Gilloise bu sene Avrupa Ligi'nde eşleşti.Union Saint-Gilloise, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Çekya ekibi Slavia Prag'a elendi. Çekya ekibine 3-1 ve 1-0 kaybeden US Gilloise, yoluna Avrupa Ligi'nden devam etti.