Fenerbahçe'de derbi öncesi forvet alarmı!

Fenerbahçe, Alanya maçını kazandı ama milli ara sonrası oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesi ağır hasar aldı…Sevilla maçında gözyaşlarıyla oyundan çıkan Batshuayi'den gelen 'yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak' haberine alışmaya çalışan sarı-lacivertliler, Alanyaspor karşılaşmasında Enner Valencia ve Joshua King'i de kaybetti. İki penaltı ile 3-1'lik Alanya galibiyetinde başrolü oynayan, bu sezon 25 gole imza atan Valencia'nın diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması yaşadığı açıklanırken oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.Aynı maçta takımın bir diğer forveti Joshua King'in kas yaralanması yaşadığı, yeni transfer Oosterwolde'nin de aşil tendonunda sorun olduğu kulüp tarafından açıklandı.King'in sahalara dönmesi 2, Oosterwolde'nin formasına kavuşmasının ise 4-5 haftayı bulacağı öğrenildi. Alanya karşılaşmasında sakatlanan üç oyuncu da Beşiktaş derbisine yetişemeyecek. Batshuayi'nin ardından Valencia ve King'in sakatlıklarıyla forvet hattı çöken sarı-lacivertlilerin elinde 4 ay sonra sahalara dönen Pedro ile Serdar Dursun kaldı.Valencia yaşadığı sakatlık nedeniyle Ekvador Milli Takımı'na da gidemedi. Oyuncu sosyal medya hesabından, "Bu yeni aşamada sizinle olmayı çok isterdim ama dizimdeki sakatlıktan dolayı size eşlik edemeyeceğim. Bu turda nice başarılar" paylaşımı yaptı.