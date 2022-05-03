Fenerbahçe'de derbi öncesi Arda Güler gelişmesi!

Fenerbahçe'de son haftalarda gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Arda Güler konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Genç oyuncunun derbide oynama durumu riske girdi.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de derbi öncesi Arda Güler gelişmesi!
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03 Mayıs 2022 18:39
Fenerbahçe'nin bu sezon performansı en fazla yükselen ismi olan Arda Güler konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Süper Lig'in 36. haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi Arda Güler, U-17 Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNİ KAÇIRABİLİR!

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek U-17 Milli Takımı'nın aday kadrosunun 7 Mayıs'ta Riva'daki Milli Takım tesislerinde toplanacağı öğrenildi. 8 Mayıs'ta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi, sarı-lacivertlilerin özel izin almaması halinde Arda Güler'in dev maçı kaçıracağı kaydedildi.

Arda Güler'in 7 Mayıs'ta toplanacak olan U-17 Milli Takımı kadrosuna dahil olması ve Avrupa Şampiyonası'nda oynaması halinde Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakalarında forma giyememesi bekleniyor. 

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