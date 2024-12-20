Fenerbahçe'de büyük buluşma: Ali Koç ve Aziz Yıldırım!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım bir araya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de büyük buluşma: Ali Koç ve Aziz Yıldırım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Aralık 2024 01:12
Fenerbahçe'de beklenen buluşma gerçekleşti.

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, bir araya geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Başkanımız Ali Y. Koç ve bir önceki başkanımız Aziz Yıldırım bir araya geldiler.

Camiamızda birlik ve beraberlik ortamının oluşturulması adına gerçekleştirilen bu anlamlı görüşmede; Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, Genel Sekreterimiz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Ketenci ve Bülent İşcan da yer aldılar. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

BÜYÜK ETKİLEŞİM ALDI

Fenerbahçe'nin Ali Koç ve Aziz Yıldırım için sosyal medyadan yaptığı bilgilendirme paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.







Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery