12 Temmuz
KFUM-Bodo/Glimt
0-2
12 Temmuz
Brann-Start
2-1
12 Temmuz
Rosenborg-Kristiansund BK
3-0
12 Temmuz
Sarpsborg 08-Viking
1-0
-
12 Temmuz
Zenit St. Petersburg-FK Crvena Zvezda
3-1

Fenerbahçe'de 6 isim için ayrılık operasyonu!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetimin, teklif alan oyuncular için gelecek bonservis tekliflerini değerlendirmeye aldığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Temmuz 2026 10:49 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2026 10:51
Haber: Türkiye
Fenerbahçe'de 6 isim için ayrılık operasyonu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken diğer yandan takımdan ayrılması gündemde olan oyuncularla ilgili süreci yönetiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KİRALIK OYUNCULAR İÇİN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLİYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak farklı kulüplerde geçiren bazı oyuncular için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Sofyan Amrabat ve Diego Carlos için yapılacak tekliflerin yönetim tarafından masaya yatırıldığı belirtildi.

BONSERVİS GELİRİ HEDEFİ

Sarı-lacivertli kulübün, söz konusu oyuncuların transferlerinden önemli bir bonservis geliri elde etmeyi planladığı aktarıldı.

Tekliflerin beklentileri karşılaması halinde bu oyuncuların satışına onay verilebileceği ifade edildi.

ARCHIE BROWN'A PREMIER LİG İLGİSİ

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Archie Brown da Avrupa kulüplerinin radarında yer alıyor.

Haberde, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın Archie Brown için yaptığı 16 milyon euroluk teklifin Fenerbahçe tarafından geri çevrildiği kaydedildi.

YENİ TEKLİF BEKLENİYOR

İngiliz temsilcisinin kısa süre içinde daha yüksek bir teklifle yeniden masaya oturmasının beklendiği belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetimin, Archie Brown için gelecek yeni teklife göre karar vereceği aktarıldı.

MUSABA İÇİN DE TEKLİF VAR

Anthony Musaba için de yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde bir teklif bulunduğu ifade edildi.

Fenerbahçe yönetiminin, genç oyuncuyla ilgili süreci yakından takip ettiği kaydedildi.

OOSTERWOLDE İÇİN HEDEF 25 MİLYON EURO

Avrupa'dan talipleri bulunan Jayden Oosterwolde için de hareketli günler yaşanıyor.

Fenerbahçe yönetiminin, Hollandalı savunmacının olası satışından en az 25 milyon euro bonservis geliri hedeflediği belirtildi.

İSMAİL KARTAL KALMASINI İSTİYOR

Öte yandan teknik direktör İsmail Kartal'ın, Jayden Oosterwolde'nin takımda kalmasından yana olduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertli yönetimin, oyuncu için gelecek teklifleri teknik heyetin raporuyla birlikte değerlendirmesi bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.