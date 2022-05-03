Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel dönüyor

Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğu ilan etmesiyle gözler 2.lik yarışına çevrildi. Son haftaların en formda takımlarından biri olan ve son üst üste aldığı seri galibiyetlerle herkesin beğenisini toplayan Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk oluyor.



Sarı-lacivertli takımın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan ve devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalan Nijeryalı futbolcunun tedaviye olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Takımla çalışmalara başlayacak olan Osayi-Samuel, görev verilmesi durumunda Beşiktaş derbisinde formasına kavuşacak.



İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından sağ bekte gösterdiği performansla takdir toplayan Samuel, sezonun geride kalan bölümünde 1 gol ve 3 asistlik hücum performansı sergiledi.





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