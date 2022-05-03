Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel dönüyor

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle Gaziantep FK maçında riske edilmeyen Bright Osayi-Samuel, Beşiktaş derbisinde takımdaki yerini alabilecek

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mayıs 2022 16:41
Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğu ilan etmesiyle gözler 2.lik yarışına çevrildi. Son haftaların en formda takımlarından biri olan ve son üst üste aldığı seri galibiyetlerle herkesin beğenisini toplayan Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk oluyor.

Sarı-lacivertli takımın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan ve devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalan Nijeryalı futbolcunun tedaviye olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Takımla çalışmalara başlayacak olan Osayi-Samuel, görev verilmesi durumunda Beşiktaş derbisinde formasına kavuşacak.

İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından sağ bekte gösterdiği performansla takdir toplayan Samuel, sezonun geride kalan bölümünde 1 gol ve 3 asistlik hücum performansı sergiledi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ