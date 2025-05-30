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Fenerbahçe'de Branco dönemi sona erdi

Fenerbahçe ve sportif direktör Mario Branco, karşılıklı anlaşmayla ayrılık kararı aldı.

calendar 30 Mayıs 2025 21:23 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2025 21:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Branco dönemi sona erdi
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Fenerbahçe'de Mario Branco dönemi sona erdi.

3 sezon önce Jorge Jesus'un teknik direktör olarak görev aldığı dönemde Fenerbahçe'de çalışmaya başlayan ve ardından sportif direktörlük görevine getirildi.

Jose Mourinho'nun göreve getirilmesi ve birçok transferde önemli rol oynayan Mario Branco, kulüp yönetimi ile arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle ayrılık kararı aldı.

Branco'nun özellikle Arap ülkelerinden gelen teklifleri dinleyeceği ve kısa süre içerisinde yeni kulübüyle anlaşacağı belirtildi.

GÖREV OKAN ÖZKAN'IN OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'de yeni sportif direktör Okan Özkan oldu.


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