Fenerbahçe'de Batshuayi sevinci

Michy Batshuayi'nin Galatasaray'dda gösterdiği performansı Fenerbahçe taraftarını mutlu etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Batshuayi sevinci
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05 Ağustos 2024 13:30
Sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray'a giden Michy Batshuayi'nin sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansı Fenerbahçe taraftarını mutlu etti.

"İYİ Kİ TAKIMDA KALMAMIŞ"

Batsman'ın hazırlık maçlarından sonra Beşiktaş'la oynanan Süper Kupa'da da etkisiz görüntü ortaya koymasının ardından, "İyi ki takımda kalmamış" yorumları yapıldı. 

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