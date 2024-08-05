Fenerbahçe'de Batshuayi sevinci

Sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray'a giden Michy Batshuayi'nin sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansı Fenerbahçe taraftarını mutlu etti.
"İYİ Kİ TAKIMDA KALMAMIŞ"
Batsman'ın hazırlık maçlarından sonra Beşiktaş'la oynanan Süper Kupa'da da etkisiz görüntü ortaya koymasının ardından, "İyi ki takımda kalmamış" yorumları yapıldı.
"İYİ Kİ TAKIMDA KALMAMIŞ"
Batsman'ın hazırlık maçlarından sonra Beşiktaş'la oynanan Süper Kupa'da da etkisiz görüntü ortaya koymasının ardından, "İyi ki takımda kalmamış" yorumları yapıldı.
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