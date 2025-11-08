Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali güçlendi: En-Nesyri

Fenerbahçe'de son haftaların en çok tartışılan ismi Youssef En-Nesyri, performansıyla eleştirilerin odağına yerleşti.
Faslı golcü, son dönemde sergilediği etkisiz futboluyla hem yönetimin hem de taraftarların sabrını zorlamaya başladı.
BİR KEZ DAHA HAYAL KIRIKLIĞI
Süper Lig'de oynanan Beşiktaş derbisinde girdiği net gol fırsatlarını değerlendiremeyen En-Nesyri, takımının skor üstünlüğünü yakalamasına engel olmuştu. Büyük maçlardaki etkisizliğiyle dikkat çeken yıldız futbolcu, Avrupa arenasında da beklenen katkıyı veremedi. Viktoria Plzen karşılaşmasında sahada kaldığı süre boyunca varlık gösteremeyen En-Nesyri, rakip savunma arasında kayboldu ve bir kez daha hayal kırıklığı yarattı.
GÖZLER OCAK AYINA ÇEVRİLDİ
Bu performans düşüşü, Sarı-Lacivertli camiada sabırları taşırdı. Kulüp yönetiminin, devre arasında Faslı futbolcu için gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Eğer En-Nesyri performansını kısa sürede yükseltemezse, ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılması gündeme gelebilir. Taraftarların da sosyal medyada sıkça eleştirdiği En-Nesyri'nin, baskıyı hafifletmek için kalan haftalarda önemli bir çıkış yakalaması gerekiyor.
