Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi: Diego Carlos

Fenerbahçe'de transfer söylentilerinin yanı sıra ayrılıklar da gündeme gelmeye başladı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı stoperi Diego Carlos, Serie A ekibi Como 1907 ile resmi sözleşmeye imza attı.
Geçtiğimiz sezon başında Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye transfer olan deneyimli savunmacı, sarı-lacivertli formayla yalnızca 5 maçta görev yaptı ve skor katkısı sağlayamadı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Diego Carlos, Serie A ekibi Como ile sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe
