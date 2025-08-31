Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi: Diego Carlos

Fenerbahçe'de transfer söylentilerinin yanı sıra ayrılıklar da gündeme gelmeye başladı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı stoperi Diego Carlos, Serie A ekibi Como 1907 ile resmi sözleşmeye imza attı.



Geçtiğimiz sezon başında Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye transfer olan deneyimli savunmacı, sarı-lacivertli formayla yalnızca 5 maçta görev yaptı ve skor katkısı sağlayamadı.



