Fenerbahçe'de Ansu Fati listede

Fenerbahçe, 8 milyon Euro ile takımın en fazla maaş alan oyuncusu olan Allain Saint-Maximin'in performansından hiç memnun değil. Bu nedenle kiralık sözleşmesinin feshi için çalışmalar başladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lyon maçı sonrası öğrencisiyle ilgili bir soruya, "Geleceği ne olacak bilmiyorum" diyerek ayrılığa açık kapı bıraktı. Sarı-lacivertliler, eğer Al-Ahli'yi fesih konusunda ikna edebilirse, Maximin'i gönderip başka bir kanat almak için harekete geçecek.
ADAYLARDAN BİRİ
Fenerbahçe'de kanat için adaylardan birinin Barcelona'dan Ansu Fati olduğu öğrenildi. Jose Mourinho, Gine-Bissau asıllı İspanyol yıldızı sezon başında da istemişti. Ancak Fati, Barcelona'da kalıp forma için savaşmayı tercih etmişti. İşler 22 yaşındaki oyuncunun istediği gibi gitmedi. Teknik direktör Hansi Flick, öğrencisini tamamen gözden çıkardı ve kendisinden takım bulması istendi.
Yönetim, Maximin ile yolların ayrılması halinde Fati'yi ilk etapta kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Anlaşmada satın alma opsiyonunun bulunması da bekleniyor. Geçen sezon 22 yaşındaki oyuncuyu Brighton'a kiralayan Barcelona, bu kez opsiyonun zorunlu olması konusunda ısrar edebilir. Genç yetenek bu sezon 8 maçta 186 dakika sahada kalabildi. Fati, ligde en son 10 Kasım'daki Sociedad mücadelesinde 21 dakika süre aldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lyon maçı sonrası öğrencisiyle ilgili bir soruya, "Geleceği ne olacak bilmiyorum" diyerek ayrılığa açık kapı bıraktı. Sarı-lacivertliler, eğer Al-Ahli'yi fesih konusunda ikna edebilirse, Maximin'i gönderip başka bir kanat almak için harekete geçecek.
ADAYLARDAN BİRİ
Fenerbahçe'de kanat için adaylardan birinin Barcelona'dan Ansu Fati olduğu öğrenildi. Jose Mourinho, Gine-Bissau asıllı İspanyol yıldızı sezon başında da istemişti. Ancak Fati, Barcelona'da kalıp forma için savaşmayı tercih etmişti. İşler 22 yaşındaki oyuncunun istediği gibi gitmedi. Teknik direktör Hansi Flick, öğrencisini tamamen gözden çıkardı ve kendisinden takım bulması istendi.
Yönetim, Maximin ile yolların ayrılması halinde Fati'yi ilk etapta kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Anlaşmada satın alma opsiyonunun bulunması da bekleniyor. Geçen sezon 22 yaşındaki oyuncuyu Brighton'a kiralayan Barcelona, bu kez opsiyonun zorunlu olması konusunda ısrar edebilir. Genç yetenek bu sezon 8 maçta 186 dakika sahada kalabildi. Fati, ligde en son 10 Kasım'daki Sociedad mücadelesinde 21 dakika süre aldı.