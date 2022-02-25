Fenerbahçe'de Altay Bayındır farkı önledi

Slavia Prag ile rövanşa 3-2'nin dezavantajıyla çıkan Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın performansı, tur için çok kritikti. Altay, elinden geleni yapsa da bu yeterli olmadı.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır farkı önledi
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25 Şubat 2022 10:32
Altay Bayındır
Altay Bayındır
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır ,dünkü maçta yine çok iyi kurtarışlara imza attı. Fenerbahçe yenilip elendi ama büyük bir farkı Altay önledi.

Altay Bayındır, uzun süreli sakatlığının ardından sahalara iyi bir dönüş yapmıştı. Ancak Milli file bekçisi için Kadıköy'de 3-2 kaybedilen maç kötü geçmiş, hatalı goller yemişti. Rövanşa 3-2'nin dezavantajıyla çıkan Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın performansı, tur için çok kritikti. Altay, elinden geleni yapsa da bu yeterli olmadı.

Genç kaleci ilk golde rahatça çıkıp alacağı hava topuna Tisserand yüzünden müdahale edemedi. 23 yaşındaki kaleci, ikinci golde karşı karşıya pozisyonda Sor'un açısını kapatmaya çalıştı ama yeterli olmadı. Slavia'nın 3. golünde ise Sor'un sert vuruşu karşısında Altay Bayındır çaresiz kaldı.

Yediği bu gollere rağmen Milli file bekçisi, dün akşam Fenerbahçe'de ayakta kalan belki de tek isimdi. Altay, yaptığı kurtarışlarla Slavia deplasmanında Sarı-Lacivertliler'in çok daha farklı kaybetmesini tek başına engelledi. 

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