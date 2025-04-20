Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetime istifa tepkisi!

Süper Lig'de sahasında Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 3-3 eşitlikle ayrıldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Fenerbahçe karşısında Kayserispor'un 3-3'lük eşitlik golü 90+4. dakikada geldi.
Fenerbahçeli tribünler, Kayserispor maçının ardından Ali Koç ve yönetim aleyhine tezahürat yaptı.
Fenerbahçe tribünleri, 3-3'lük beraberlik sonrası, "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.
Fenerbahçe karşısında Kayserispor'un 3-3'lük eşitlik golü 90+4. dakikada geldi.
Fenerbahçeli tribünler, Kayserispor maçının ardından Ali Koç ve yönetim aleyhine tezahürat yaptı.
Fenerbahçe tribünleri, 3-3'lük beraberlik sonrası, "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.