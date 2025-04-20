Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetime istifa tepkisi!

Fenerbahçe tribünleri, Kayserispor maçında, "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetime istifa tepkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Nisan 2025 21:08
Süper Lig'de sahasında Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 3-3 eşitlikle ayrıldı.

Fenerbahçe karşısında Kayserispor'un 3-3'lük eşitlik golü 90+4. dakikada geldi.

Fenerbahçeli tribünler, Kayserispor maçının ardından Ali Koç ve yönetim aleyhine tezahürat yaptı.

Fenerbahçe tribünleri, 3-3'lük beraberlik sonrası, "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery