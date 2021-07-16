Fenerbahçe'de '11' tartışması: Perotti'nin paylaşımı

Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Diego Perotti, forma numarası paylaşımı yaptı.
Fenerbahçe'de 11 numaralı formayı geçen sezon terleten Diego Perotti, sarı lacivertli takımın Csikszereda ile oynadığı maçta Sinan Gümüş'ün 11 numaralı formayı giymesi sonrası imalı bir fotoğraf paylaştı.
İşte Diego Perotti'nin paylaşımı:
Fenerbahçe'de 11 numaralı formayı geçen sezon terleten Diego Perotti, sarı lacivertli takımın Csikszereda ile oynadığı maçta Sinan Gümüş'ün 11 numaralı formayı giymesi sonrası imalı bir fotoğraf paylaştı.
İşte Diego Perotti'nin paylaşımı: