Fenerbahçe'de '11' tartışması: Perotti'nin paylaşımı

Fenerbahçe'de '11' numaralı forma tartışma konusu oldu. Formanın eski sahibi Perotti, instagram'dan paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de '11' tartışması: Perotti'nin paylaşımı
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16 Temmuz 2021 11:09
Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Diego Perotti, forma numarası paylaşımı yaptı.

Fenerbahçe'de 11 numaralı formayı geçen sezon terleten Diego Perotti, sarı lacivertli takımın Csikszereda ile oynadığı maçta Sinan Gümüş'ün 11 numaralı formayı giymesi sonrası imalı bir fotoğraf paylaştı.

İşte Diego Perotti'nin paylaşımı:




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