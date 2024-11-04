Fenerbahçe çok çalıştı ama duran toptan atamadı

Fenerbahçe, duran toplara harcadığı yoğun mesaisini Trabzonspor'a karşı 4 net gol fırsatıyla aldı ancak fileleri havalandıramadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe çok çalıştı ama duran toptan atamadı
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04 Kasım 2024 14:49
SPORX DETAY - Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de geçirdiği süre arttıkça detaylara eğilmeye de başladı.

Uzun süredir duran toplardan istikrarlı bir şekilde pozisyon dahi bulamayan Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında uygulanan duran top setlerinden Youssef En-Nesyri, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin ve Çağlar Söyüncü ile 4 kez gole çok yaklaştı.

Sarı lacivertli takımda son dönemde artan yoğunlukta duran top çalışmaları başladı.

MERELLA VE FORMOSINHO HAZIRLIYOR, FATIGA SETLERİ ÇIKARIYOR

Analistler Roberto Merella ile Ricardo Formosinho, rakiplerin duran toplardaki zaaflarına çalışıp gerekli bilgileri duran top antrenörü Luca Fatiga'ya iletiyor.

Luca Fatiga, rakibe uygun setleri teknik heyet toplantısında ortak kararla çıkartıyor. Samandıra'da ise yardımcı antrenör Salvatore Foti ve kaleci antrenörü Sandro Zufic yardımıyla oyunculara çalıştırıyor.

DAHA FAZLA DURAN TOP ÇALIŞMASI

Fenerbahçe'nin önümüzdeki süreçte duran toplara çok daha fazla eğileceği ve bu alanda daha fazla gol bulmayı hedeflediği de öğrenildi. 

 
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