Fenerbahçe, Çağlar'ı açıkladı

Fenerbahçe,

Çağlar

Söyüncü

'nün 6 aylık

kiralık

transferi için Atletico Madrid ile anlaşma sağladı. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA!

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada,

'' 2023-2024 sezonu ara transfer döneminde Futbol Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

denildi.





İSTANBUL'A GELDİ





Çağlar Söyüncü'yü taşıyan uçak, gece saat 02:40 sularında İstanbul'a iniş yaptı.

Çağlar Söyüncü, sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak.





"FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIK"





Atletico Madrid Sportif Direktörü Andrea Berta da Çağlar transferi için "Fenerbahçe ile anlaştık" ifadelerini kullandı.

Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i transfer eden'dede resmi imzayı atıyor.Sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi konusunda Atletico Madrid ile anlaştı.Diego Simeone'nin aksi yöndeki isteğine karşılık Çağlar, Fenerbahçe'ye gelmek istediğini belirtti ve Milan, Fulham, Roma, Porto kulüplerini geri çevirdi.Sezon başında 5 yıllık Leicester kariyerine nokta koyarak Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinde bugüne dek 9 maçta görev alırken sahada kaldığı 212 dakikada 1 sarı 1 de kırmızı kart gördüMenemen Belediyespor altyapısında futbola başlayan Çağlar Söyüncü daha sonra Bucaspor altyapısı, Aliağa FK, Altınordu, Freiburg ve Leicester City'de forma giydi. 27 yaşındaki savunmacı A Milli Futbol Takımı'nda 55 karşılaşmada şans buldu ve 2 gol sevinci yaşadı.