Fenerbahçe, Çağlar'ı açıkladı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi için İspanyol deviyle anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Çağlar için resmi açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe, Çağlar'ı açıkladı
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27 Ocak 2024 02:42
Son güncelleme 27 Ocak 2024 09:20
Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i transfer eden Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü de resmi imzayı atıyor.

Sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi konusunda Atletico Madrid ile anlaştı. Kulüp, milli oyuncunun transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün 6 aylık kiralık transferi için Atletico Madrid ile anlaşma sağladı. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor. 

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA!

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''2023-2024 sezonu ara transfer döneminde Futbol Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

İSTANBUL'A GELDİ

Çağlar Söyüncü'yü taşıyan uçak, gece saat 02:40 sularında İstanbul'a iniş yaptı. Çağlar Söyüncü, sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak.

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIK"

Atletico Madrid Sportif Direktörü Andrea Berta da Çağlar transferi için "Fenerbahçe ile anlaştık" ifadelerini kullandı.

SIMEONE'YE FENERBAHÇE İÇİN DİRENDİ

Diego Simeone'nin aksi yöndeki isteğine karşılık Çağlar, Fenerbahçe'ye gelmek istediğini belirtti ve Milan, Fulham, Roma, Porto kulüplerini geri çevirdi.

9 MAÇA ÇIKTI

Sezon başında 5 yıllık Leicester kariyerine nokta koyarak Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinde bugüne dek 9 maçta görev alırken sahada kaldığı 212 dakikada 1 sarı 1 de kırmızı kart gördü

KARİYERİ

Menemen Belediyespor altyapısında futbola başlayan Çağlar Söyüncü daha sonra Bucaspor altyapısı, Aliağa FK, Altınordu, Freiburg ve Leicester City'de forma giydi. 27 yaşındaki savunmacı A Milli Futbol Takımı'nda 55 karşılaşmada şans buldu ve 2 gol sevinci yaşadı. 

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