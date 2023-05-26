Fenerbahçe bu yaz Rusya yolcusu

Zenit futbol kulübü Genel Müdürü Alexander Medvedev yaptığı açıklamalarda bu yaz turnuva düzenlemek istediklerini ve bu turnuvaya Fenerbahçe, Kızılyıldız ve Neftçi Bakü'nünde katılacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe bu yaz Rusya yolcusu
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26 Mayıs 2023 09:36
Son güncelleme 26 Mayıs 2023 09:58
Zenit genel müdürü Alexander Medvedev Rus basınına konuştu .Medvedev yaptığı açıklamalarda bu yaz St. Petersburg'da bir mini turnuva düzenleyeceklerini ve bu turnuvaya Fenerbahçe, Kızılyıldız ve Neftçi Bakü'den katılım beklediklerini açıkladı.

UEFA'nın getirdiği yasak dolayısıyla Avrupa'ya gidemeyen Zenit bu sezon ülke dışındaki takımlarla hiçbir resmi maç oynayamadı.

FENERBAHÇE'YLE HAZIRLIK MAÇI OYNANMIŞTI

Sezon ortası hazırlık maçlarında karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Zenit müsabakadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmışlardı.

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