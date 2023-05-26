Fenerbahçe bu yaz Rusya yolcusu

Zenit genel müdürü Alexander Medvedev Rus basınına konuştu .Medvedev yaptığı açıklamalarda bu yaz St. Petersburg'da bir mini turnuva düzenleyeceklerini ve bu turnuvaya Fenerbahçe, Kızılyıldız ve Neftçi Bakü'den katılım beklediklerini açıkladı.
UEFA'nın getirdiği yasak dolayısıyla Avrupa'ya gidemeyen Zenit bu sezon ülke dışındaki takımlarla hiçbir resmi maç oynayamadı.
FENERBAHÇE'YLE HAZIRLIK MAÇI OYNANMIŞTI
Sezon ortası hazırlık maçlarında karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Zenit müsabakadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmışlardı.
UEFA'nın getirdiği yasak dolayısıyla Avrupa'ya gidemeyen Zenit bu sezon ülke dışındaki takımlarla hiçbir resmi maç oynayamadı.
FENERBAHÇE'YLE HAZIRLIK MAÇI OYNANMIŞTI
Sezon ortası hazırlık maçlarında karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Zenit müsabakadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmışlardı.