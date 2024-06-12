Fenerbahçe Beko'ya veda etti!

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nick Calathes, şampiyonluğun ardından gelecek sezon sarı-lacivertli takımda olmayacağını duyurdu.



Nick Calathes yaptığı açıklamada, "Bu formayı giydiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



Ayrılık açıklaması yapan başarılı oyuncu, "En azından iyi bir şekilde ayrılıyorum, Fenerbahçe'nin bana burada oynamak için verdiği fırsattan ötürü çok minnettarım." diye konuştu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU