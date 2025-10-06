Fenerbahçe Beko, Petkimspor'u rahat geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ikinci haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Aliağa Petkimspor'u 105-83 mağlup etti.

calendar 06 Ekim 2025 22:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ikinci haftanın son maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 105-83 yendi.
 
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
 
Hakemler: Emin Moğulkoç, Özge Şentürk Bayraktar, Polat Parlak
 
Fenerbahçe Beko: Hall 7, Tarık Biberovic 11, Horton-Tucker 25, Bacot, Jantunen 10, Metecan Birsen 9, Baldwin 7, Melli 10, Emre Ekşioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 5, Onuralp Bitim, Colson 17
 
Aliağa Petkimspor: Efianayi 10, Franke 21, Blumbergs 15, Yunus Emre Sonsırma 10, Sajus 4, Kerem Soyuçaylı, Whittaker 11, Mustafa Kurtuldum, Utomi 6, Selim Sav, Floyd 6
 
1. Periyot: 31-27
 
Devre: 60-41
 
3. Periyot: 82-66
