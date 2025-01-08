Fenerbahçe Beko'nun konuğu ALBA Berlin

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 20. haftasında 9 Ocak Perşembe günü Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko'nun konuğu ALBA Berlin
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08 Ocak 2025 13:03
 Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 20. haftasında 9 Ocak Perşembe günü Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Anadolu Efes'i 84-76 mağlup edip 3 maçlık mağlubiyet serisine son veren Fenerbahçe Beko, 18. maçında 11. galibiyetini alarak ilk 6 içindeki yerini korudu.

19 haftada 3 kez kazanan ALBA Berlin ise ligde son sırada bulunuyor.



Ligin 13. haftasında İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı deplasmanda 90-88 yenen ALBA Berlin, bu maçın ardından çıktığı 6 karşılaşmadan da yenik ayrıldı.

İki takım arasında bugüne dek oynanan 13 maçta Fenerbahçe Beko 9 galibiyet alırken, ALBA Berlin ise 4 maçta sevinen taraf oldu.

Sarı-lacivertliler, rakibiyle karşılaştığı son 5 müsabakayı da kazanmayı başardı.

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