Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de konuğu Baskonia

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 27. haftasında 1 Mart Cuma günü İspanya temsilcisi Baskonia'yı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de konuğu Baskonia
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29 Şubat 2024 13:36
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 27. haftasında 1 Mart Cuma günü İspanya temsilcisi Baskonia'yı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Ligde 15 galibiyet ve 11 yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, averajla puan cetvelinin 7. basamağında yer alıyor.

Baskonia ise 14 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.

İki takım arasında İspanya'da oynanan mücadeleyi Baskonia, 80-79 kazanmıştı.

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