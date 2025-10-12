12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-4
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
0-1
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Fenerbahçe Beko, evinde kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Karşıyaka'yı 87-73 mağlup etti.

Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Karşıyaka'yı ağırladı.

Fenerbahçe Beko, maçtan 87-73 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, ligde ikinci galibiyetini aldı. Karşıyaka'nın ligde bir galibiyeti bulunuyor.


Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe Beko, Galatasaray deplasmanına gidecek. Karşıyaka, sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Hüseyin Çelik, Tolga Edis

Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen 5, Vilbekin 11, Tarık Biberovic 14, Hall 6, Birch 2, Baldwin 5, Melli 3, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 16, Onuralp Bitim 15, Jantunen 4, Zagars 6

Karşıyaka: Moore 15, Samet Geyik 12, Chiozza 4, Manning Jr 17, Alston 13, Young 8, Murat Meriç Kuntker 4, Egemen Yapıcı, Tarrant Jr, Ege Özçelik, Mert Celep

1. Periyot: 27-15

Devre: 43-38

3. Periyot: 65-50

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
