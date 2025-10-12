Fenerbahçe Beko, evinde kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Karşıyaka'yı ağırladı.
Fenerbahçe Beko, maçtan 87-73 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, ligde ikinci galibiyetini aldı. Karşıyaka'nın ligde bir galibiyeti bulunuyor.
Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe Beko, Galatasaray deplasmanına gidecek. Karşıyaka, sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Yener Yılmaz, Hüseyin Çelik, Tolga Edis
Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen 5, Vilbekin 11, Tarık Biberovic 14, Hall 6, Birch 2, Baldwin 5, Melli 3, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 16, Onuralp Bitim 15, Jantunen 4, Zagars 6
Karşıyaka: Moore 15, Samet Geyik 12, Chiozza 4, Manning Jr 17, Alston 13, Young 8, Murat Meriç Kuntker 4, Egemen Yapıcı, Tarrant Jr, Ege Özçelik, Mert Celep
1. Periyot: 27-15
Devre: 43-38
3. Periyot: 65-50
Fenerbahçe Beko, maçtan 87-73 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, ligde ikinci galibiyetini aldı. Karşıyaka'nın ligde bir galibiyeti bulunuyor.
Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe Beko, Galatasaray deplasmanına gidecek. Karşıyaka, sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Yener Yılmaz, Hüseyin Çelik, Tolga Edis
Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen 5, Vilbekin 11, Tarık Biberovic 14, Hall 6, Birch 2, Baldwin 5, Melli 3, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 16, Onuralp Bitim 15, Jantunen 4, Zagars 6
Karşıyaka: Moore 15, Samet Geyik 12, Chiozza 4, Manning Jr 17, Alston 13, Young 8, Murat Meriç Kuntker 4, Egemen Yapıcı, Tarrant Jr, Ege Özçelik, Mert Celep
1. Periyot: 27-15
Devre: 43-38
3. Periyot: 65-50