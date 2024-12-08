Fenerbahçe Beko, deplasmanda Türk Telekom'u mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Türk Telekom'u 85-73 yendi.



Mücadeleye iyi başlayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmanın ilk 3,5 dakikasında 11-2'lik seri yakaladı. Bu dakikadan sonra sert savunma yapan Türk Telekom, Alexander ve Brown'la sayılar bularak çeyreğin bitimine 3 dakika kala farkı 2'ye (12-14) indirdi. Son bölümü daha iyi oynayan Türk Telekom, birinci periyodu 20-19 önde tamamladı.



İkinci çeyreğe Tarık Biberovic, Birch ve Hayes-Davis'in sayılarıyla 8-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 15. dakikayı 34-26 önde geçti. Yay gerisinden bulduğu sayılarla çeyreğin bitimine 3 dakika 28 saniye kala farkı 13 sayıya çıkaran sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 43-30 önde gitti.



Üçüncü periyotta her iki takım da karşılıklı sayılar bulurken, mücadelenin 25. dakikası Fenerbahçe Beko'nun 51-42 üstünlüğüyle geçildi. Bu çeyrekte atışlarında yüksek yüzdeyle oynayan sarı-lacivertliler, üçüncü periyodu 14 sayı farkla 67-53 önde bitirdi.



Final periyodunda geçiş hücumlarıyla sayı bulmaya çalışan ama istediğini elde edemeyen iki takım, mücadelenin bitimine 5 dakika kala 6'şar sayı bulabildi. Pota altında etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, mücadeleden 85-73 galip ayrıldı.



Salon: Ankara



Hakemler: Özlem Yalman, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Berk Kurtulmuş



Türk Telekom: İsmet Akpınar 3, Smith, Brown 15, Alexander 15, Makoundou 15, Berkan Durmaz 6, Melih Tunca, Angola 15, Bess 4



Fenerbahçe Beko: Baldwin 13, Guduric 7, Mert Emre Ekşioğlu 5, Tarık Biberovic 21, Sertaç Şanlı 7, Melli 5, Hayes-Davis 12, Zagars 3, Colson 3, Erten Gazi, Birch 9



1. Periyot: 20-19



Devre: 30-43



3. Periyot: 53-67



