Fenerbahçe, Avrupa'da 293. maçını oynayacak

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 23 Ekim Perşembe günü Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 293. maçına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 23 Ekim Perşembe günü Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 293. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 292 müsabakada 115 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta rakipleriyle yenişemedi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 400 kez havalandırırken kalesinde 416 gol gördü.

- "2" numaralı kupada 151. sınav

Fenerbahçe, 2009-10 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 150 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 65 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 211 gol sevinci yaşarken kalesindeki 191 gole engel olamadı.

- UEFA Avrupa Ligi'nde etkili

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili performans ortaya koydu.

Sarı-lacivertliler, bu kulvarda 96 müsabakaya çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 47 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik yaşarken 21 kez mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 139 gol attı, kalesinde 100 gol gördü.

- Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 96

 47

 28

 21

 139

 100
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 42

 15

 13

 14

 62

 51
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 292

 115

 62

 115

 400

 416
