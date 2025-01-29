Fenerbahçe, Avrupa'da 282. maçını oynayacak

UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci ve son haftasında perşembe günü Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında çıktığı 281 karşılaşmada 111 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Avrupa'da 282. maçını oynayacak
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29 Ocak 2025 13:44
UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci ve son haftasında perşembe günü Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 282. karşılaşmasını oynayacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 281 müsabakada 111 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşarken, 59 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 381 kez havalandırırken, kalesinde 400 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde 144. sınav

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 143 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 62 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 36 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 198 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 180 gole engel olamadı.

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 89

 44

 26

 19

 126

 89
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 38

 14

 12

 12

 56

 46
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 281

 111

 59

 111

 381

 400
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
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