Fenerbahçe, Avrupa'da 268. kez sahne alacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında 14 Mart Perşembe günü Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında çıktığı 267 maçta 106 galibiyet ve 106 mağlubiyet yaşadı

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Avrupa'da 268. kez sahne alacak
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13 Mart 2024 13:14
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında 14 Mart Perşembe günü Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 268. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 267 müsabakada 106 galibiyet alırken, 106 yenilgi ve 55 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 363 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.

- Galibiyet ve mağlubiyet sayılarını eşitledi

Belçika'da oynanan ilk karşılaşmayı Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 3-0 kazanıp çeyrek final için avantaj elde eden İsmail Kartal'ın öğrencileri, Avrupa kupalarındaki 106. galibiyetine imza atarken, galibiyet ve mağlubiyet sayılarını da eşitledi.

Bu sezon sahasında oynadığı 6 Avrupa mücadelesinden de galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, bu maçlarda rakip filelere 23 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü.

Eleme turlarında Zimbru ve Maribor'u geçip, play-off turunda da Twente'yi saf dışı bırakan Fenerbahçe, mücadele ettiği H Grubu'nda Nordsjaelland, Ludogorets ve Spartak Trnava'yı geride bırakarak son 16 turuna lider olarak yükseldi.

- Konferans Ligi'nde 16. sınav

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda yarın 16. maçını oynayacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 15 maçta 11 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 41 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 19 gole engel olamadı.

- Avrupa kupaları karnesi

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 82

 42

 23

 17

 119

 80
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 34

 12

 11

 11

 48

 39
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Avrupa Konferans Ligi

 15

 11

 -

 4

 41

 19
TOPLAM

 267

 106

 55

 106

 363

 380
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