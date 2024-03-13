Fenerbahçe, Avrupa'da 268. kez sahne alacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında 14 Mart Perşembe günü Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 268. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 267 müsabakada 106 galibiyet alırken, 106 yenilgi ve 55 beraberlik yaşadı.
Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 363 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.
- Galibiyet ve mağlubiyet sayılarını eşitledi
Belçika'da oynanan ilk karşılaşmayı Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 3-0 kazanıp çeyrek final için avantaj elde eden İsmail Kartal'ın öğrencileri, Avrupa kupalarındaki 106. galibiyetine imza atarken, galibiyet ve mağlubiyet sayılarını da eşitledi.
Bu sezon sahasında oynadığı 6 Avrupa mücadelesinden de galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, bu maçlarda rakip filelere 23 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü.
Eleme turlarında Zimbru ve Maribor'u geçip, play-off turunda da Twente'yi saf dışı bırakan Fenerbahçe, mücadele ettiği H Grubu'nda Nordsjaelland, Ludogorets ve Spartak Trnava'yı geride bırakarak son 16 turuna lider olarak yükseldi.
- Konferans Ligi'nde 16. sınav
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda yarın 16. maçını oynayacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 15 maçta 11 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 41 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 19 gole engel olamadı.
- Avrupa kupaları karnesi
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 267 müsabakada 106 galibiyet alırken, 106 yenilgi ve 55 beraberlik yaşadı.
Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 363 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.
- Galibiyet ve mağlubiyet sayılarını eşitledi
Belçika'da oynanan ilk karşılaşmayı Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 3-0 kazanıp çeyrek final için avantaj elde eden İsmail Kartal'ın öğrencileri, Avrupa kupalarındaki 106. galibiyetine imza atarken, galibiyet ve mağlubiyet sayılarını da eşitledi.
Bu sezon sahasında oynadığı 6 Avrupa mücadelesinden de galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, bu maçlarda rakip filelere 23 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü.
Eleme turlarında Zimbru ve Maribor'u geçip, play-off turunda da Twente'yi saf dışı bırakan Fenerbahçe, mücadele ettiği H Grubu'nda Nordsjaelland, Ludogorets ve Spartak Trnava'yı geride bırakarak son 16 turuna lider olarak yükseldi.
- Konferans Ligi'nde 16. sınav
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda yarın 16. maçını oynayacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 15 maçta 11 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 41 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 19 gole engel olamadı.
- Avrupa kupaları karnesi
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
| Organizasyon
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| UEFA Kupası
| 54
| 18
| 10
| 26
| 72
| 91
| UEFA Avrupa Ligi
| 82
| 42
| 23
| 17
| 119
| 80
| Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
| 33
| 9
| 4
| 20
| 30
| 70
| UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
| 34
| 12
| 11
| 11
| 48
| 39
| UEFA Şampiyonlar Ligi
| 40
| 11
| 6
| 23
| 42
| 70
| Avrupa Kupa Galipleri Kupası
| 9
| 3
| 1
| 5
| 11
| 11
| UEFA Avrupa Konferans Ligi
| 15
| 11
| -
| 4
| 41
| 19
| TOPLAM
| 267
| 106
| 55
| 106
| 363
| 380
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