Fenerbahçe açıkladı: Jayden ameliyat oldu

Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin ameliyat olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe açıkladı: Jayden ameliyat oldu
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08 Kasım 2024 11:14
Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde için bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli takım, Samsunspor maçında sakatlanan ve o maçtan bu yana forma giyemeyen Hollandalı futbolcunun ameliyat olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jayden Oosterwolde'ye yurt dışında ön çapraz bağ operasyonu uygulanmıştır. Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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