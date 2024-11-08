Fenerbahçe açıkladı: Jayden ameliyat oldu

Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde için bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli takım, Samsunspor maçında sakatlanan ve o maçtan bu yana forma giyemeyen Hollandalı futbolcunun ameliyat olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jayden Oosterwolde'ye yurt dışında ön çapraz bağ operasyonu uygulanmıştır. Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Sarı-lacivertli takım, Samsunspor maçında sakatlanan ve o maçtan bu yana forma giyemeyen Hollandalı futbolcunun ameliyat olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jayden Oosterwolde'ye yurt dışında ön çapraz bağ operasyonu uygulanmıştır. Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."