Fenerbahçe 5 maçta 4. kez geriye düştü

Kasımpaşa karşısında 58. dakikada yediği golle 1-0 mağlup duruma düşen Fenerbahçe, ligdeki son 5 maçın 4'ünde ilk golü yiyen taraf oldu.
23. haftada iç sahada oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasının Tolga Ciğerci'nin 13. dakikada penaltıdan attığı golle mağlup duruma düşen sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'in ilk yarıda kaydettiği 2 golle mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.
24. haftada Bitexen Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederken kalesini gole kapatan Fenerbahçe, bir sonraki haftada iç sahada Corendon Alanyaspor'u ağırladı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Augusto'nun golüyle 1-0 mağlup tamamlayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, ikinci yarıda Tadic ve Dzeko'nun golleriyle öne geçse de sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Geçen hafta Çaykur Rizespor deplasmanında da ilk yarıyı mağlup tamamlayan Fenerbahçe, maçın ikinci yarısında Serdar Dursun, Dzeko ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 3-1 kazanmıştı.
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında da 58. dakikada geriye düştü. Porozo'nun golüyle geriye düşen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın 64. dakikada frikikten attığı golle eşitliği yakaladı.
23. haftada iç sahada oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasının Tolga Ciğerci'nin 13. dakikada penaltıdan attığı golle mağlup duruma düşen sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'in ilk yarıda kaydettiği 2 golle mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.
24. haftada Bitexen Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederken kalesini gole kapatan Fenerbahçe, bir sonraki haftada iç sahada Corendon Alanyaspor'u ağırladı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Augusto'nun golüyle 1-0 mağlup tamamlayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, ikinci yarıda Tadic ve Dzeko'nun golleriyle öne geçse de sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Geçen hafta Çaykur Rizespor deplasmanında da ilk yarıyı mağlup tamamlayan Fenerbahçe, maçın ikinci yarısında Serdar Dursun, Dzeko ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 3-1 kazanmıştı.
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında da 58. dakikada geriye düştü. Porozo'nun golüyle geriye düşen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın 64. dakikada frikikten attığı golle eşitliği yakaladı.
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