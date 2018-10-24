Fatih Terim: ''İmparator lakabı benim için bir onur''

Şampiyonlar Ligi'nde Schalke ile oynayacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, UEFA'ya özel açıklamalarda bulundu ve çarpıcı sözler kullandı.İşte Fatih Terim'in açıklamaları;1974 yılında Galatasaray'a geldim. Futbol, o zaman çok farklıydı. Daha amatör ruhla oynanıyordu. Futbol, şimdiki gibi profesyonel değildi. Mali olarak güçlenmemişti. Beklentiler çok daha farklıydı. İnsan ailesine ne hissediyorsa ben de Galatasaray'a karşı aynı hissettim. İlk günde de aynı hissettim, şimdi de aynı hissediyorum.Gönülden bağlı olduğum, ait hissettiğim, kendimi ve yaşadıklarımı tanımlayan ve en önemlisi unutulmazlarımın adresi Galatasaray. Dolayısı ile siz gidiş dönüş olarak bakabilirsiniz ancak içimde Galatasaray hiç gitmiyor. Sadece fiziksel olarak gidiyorsunuz. Söz konusu Galatasaray olduğunda mantık devre dışı kalıyor. Mantık devrede olsaydı yaşadıklarımın çoğu olmayabilirdi.Hem sportif ve prestij açısından Şampiyonlar Ligi çok önemli. Şampiyonlar Ligi bambaşka bir lig. Galatasaray, geçmiş başarıları ile ayrılaşan bir marka. O yüzden varlığını bu ligde sürdürebilmeli ve başarılarına yenilerini koyabilmeli. Kadro planlaması da ona göre yapılmalı. Şampiyonlar Ligi pek çok açıdan enlerin olduğu bir lig. Üst düzey bir performans sergilenmesi gerekiyor. Oyuncuların da bu bilinç ile orada olmayı bilmeleri gerekiyor.Schalke'de genç bir meslektaşım var. Geçtiğimiz sezon kariyeri açısından önemli bir başarı elde etti. Bende başladığım zaman o yaştaydım ve benden büyük oyuncular vardı. Sistemine ilişkin yaklaşımını da anladığımı düşünüyorum. Almanya, Türk nüfüsunun en yoğun olduğu yerlerden birisi. Geçtiğimiz sezonki başarısından dolayı hakkını vermek gerekiyor. Almanya bizim alışık olduğumuz bir yer. Oradaki taraftarlarımız bizim için bir güç kaynağı. Schalke güçlü ve köklü bir takım. Kendilerine saygı duyuyoruz. Umuyorum iki maçta geçen seferki gibi centilmence ve çekişmeli geçecektir. Hem orada hem Schalkeli dostlarla bir arada olmak için sabırsızlanıyoruz.Hatırlatmakta fayda var Galatasaray, UEFA'dan aldığı ceza nedeni ile bu sezon rakipleri ile eşit mesafede bir yarış yapmayacak. En azından koşulların benzer olmasına bakmamız lazım ancak koşullar aynı değil. İmkanlarımızla bu turnuvaya hazırlanacağız. Hedefleri teker teker değerlendirmek lazım. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak olarak koyalım sonrasına bakarız.İmparator lakabı büyük bir onur benim için. Bende büyük bir sorumluluğu var. Galatasaray'ın geçmişinde ve bugününde imzam var. Galatasaray'ın değerlerini biliyorum ve ona sahip çıkıyorum. Dolayısı ile sadece bir profesyonel gibi bakmıyorum bakılmadığımı da düşünüyorum.'İyi bir müzik kulağım var. Müzik dinlemeyi severim. Gençlikten kalan bir alışkanlık. Kendime göre birkaç küçük yemeği yapabilirim. Ama içime en çok sinerek söyleyeceğim şey çocuklar ile olan ilişki ve iletişimimdir. Küçük çocuklar ile aramda çok güzel bir enerji oluşuyor.''Yakın tarihde aklıma gelen geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'nun olağanüstü diye tanımlayacağımız Juventus'a attığı röveşata yakın tarihimizin en güzel golüydü''''Hiç düşünmeden Lionel Messi''''Zor bir soru bu tabi. Hislerine hep güven derdim. Çünkü hislerin aklın kadar sana yardımcı olacaktır derdim. Hedefiniz hep yukarıya koy ve vazgeçme derdim. Bunları söylerdim.''''Robert De Niro''''Buna iki kelimelik bir cevap ile cevap vereyim.''