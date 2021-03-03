Sekiz maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, Ankaragücü deplasmanından da üç puanla dönmek istiyor.



Lig sonuncusu rakiplerinin can havliyle oynayacağını söyleyen Fatih Terim, oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Maçların zorluğunu, ligdeki sıralamalar belli etmiyor. Hatta bazen kâğıt üstünde daha kolay gözüken karşılaşmalar çok daha zorlayıcı olabiliyor. Gevşeklik istemiyorum" diye konuştu.



Kadroyu bozmayacak



Ankaragücü maçı öncesi Feghouli ve Falcao'nun tamamen iyileşmesi ve Oğulcan'ın cezasının bitmesi yüzleri güldürüyor.



Hemen her mevkide alternatifleri artan Fatih Hoca yine de son haftaların kazanan kadrosunu bozmayı düşünmüyor. Terim, idmanlardaki hırsıyla göze batan Taylan'ın kasığında ağrı oluşmasından dolayı ön liberoda Etebo'yu görevlendirmesi bekleniyor.



