Fatih Terim: "Gevşeklik istemem"

Galatasaray'ın tecrübeli hocası Fatih Terim, Ankaragücü maçı öncesi yaptığı toplantıda "Büyük, küçük maç ayrımı yok. Maçların zorluğunu ligdeki sıralamalar belli etmiyor. Gevşeklik istemiyorum" dedi

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim: 'Gevşeklik istemem'
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03 Mart 2021 09:48
Sekiz maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, Ankaragücü deplasmanından da üç puanla dönmek istiyor.

Lig sonuncusu rakiplerinin can havliyle oynayacağını söyleyen Fatih Terim, oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Maçların zorluğunu, ligdeki sıralamalar belli etmiyor. Hatta bazen kâğıt üstünde daha kolay gözüken karşılaşmalar çok daha zorlayıcı olabiliyor. Gevşeklik istemiyorum" diye konuştu.

Kadroyu bozmayacak

Ankaragücü maçı öncesi Feghouli ve Falcao'nun tamamen iyileşmesi ve Oğulcan'ın cezasının bitmesi yüzleri güldürüyor.

Hemen her mevkide alternatifleri artan Fatih Hoca yine de son haftaların kazanan kadrosunu bozmayı düşünmüyor. Terim, idmanlardaki hırsıyla göze batan Taylan'ın kasığında ağrı oluşmasından dolayı ön liberoda Etebo'yu görevlendirmesi bekleniyor. 



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