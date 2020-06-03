Fatih Terim: 'Bana steril bir otel bulun'

Florya yetersiz

Süper Lig'e koronavirüs arası verilmeden önce son 10 maçında sekiz galibiyet iki de beraberlik alarak şampiyonluk yolunda önemli bir adam atan Galatasaray, kalan sekiz haftayı en az kayıpla atlatıp ipi göğüslemenin hesaplarını yapıyor. Oyuncularını lige en iyi şekilde hazırlamak için idman programlarını ayarlayan Fatih Terim, saha dışı faktörleri de göz ardı etmiyor.Tecrübeli Hoca ligin geri kalanının yaz sıcağında oynanacak olmasından dolayı Antalya'da yaklaşık bir haftalık kamp planlıyor. Futbolcuların hem fiziksel hem de mental olarak lige hazırlanması için 'steril' bir ortam isteyen Terim, yöneticilerden sadece takımın konaklayacağı, saha ve salon çalışmalarını yapabilecekleri bir otel bulmalarını istedi.Kamp için Florya'nın fiziki şartlarının yetersiz oluşu, her oyuncunun tek odada kalma imkanının bulunmaması üzerine kampın Antalya'da yapılması fikri ağırlık kazandı. Tesis çalışanlarının eve gidip gelmesi, dışarıyla temasının olması da bu kararın alınmasında etkili oldu. Sarı-kırmızılı oyuncular son dönemde girdiği periyodik Covid-19 testine bu hafta içinde tekrar tabi tutulacak.Sıkıntılı bir sonuca rastlanmazsa ve belirlenen kriterlerde bir otel bulunması durumunda takım lig öncesi bir hafta kampa girecek. Sarı-kırmızılılar, bu durumda Rize deplasmanına direkt Antalya'dan gidecek. Oyuncularıyla da bir toplantı yapan Terim "Şampiyonluk için artık son viraja giriyoruz. Çok dikkatli olmalıyız" dedi.