Fatih Terim: "Albayrak'a katılmıyorum"

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Abdürrahim Albayrak'ın "beyaz sayfa açalım" sözlerini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Fatih Terim: 'Albayrak'a katılmıyorum'
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23 Eylül 2020 17:47
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçından önce açıklamalarda bulunan Abdürrahim Albayrak'ın "beyaz sayfa açalım" sözlerini değerlendirdi.

Abdürrahim Abdürrahim Albayrak'ın "beyaz sayfa açalım" sözlerine katılmadığını ve katılmak zorunda olmadığını dile getiren Terim, "Bugünden Fenerbahçe ile ilgili bir şey söylemek doğru dğeil. Maçlardan önce bir şey söylemem.. Bazı arkadaşlarımız "bir beyaz sayfa" beyanı var. Biz aynı çatı altında olabiliriz ama aynı fikirde olmak zorunda değilim. Bu kadarla bırakalım. Maçtan sonra bakalım neler olacak. Her şeyin yeri var, zamanı var. Ne sorulacaksa ne söylenecekse onların hepsini dinleriz, cevaplarız. Abdürrahim bey, "beyaz sayfa" diyor ama ben aynı fikirde değilim, buna mecbur da değilim" dedi.



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