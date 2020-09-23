Abdurrahim Albayrak'tan Ali Palabıyık açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.



ALİ PALABIYIK SORUSUNA YANIT



"Maça atanan Ali Palabıyık çok tartışılıyor, sizin görüşünüz nedir?" sorusuna yanıt veren Abdurrahim Albayrak "Maçtan önce hakem polemiğine girmek istemiyorum. Derbi öncesi hemen hakemleri masaya yatırmanın bir anlamı yok. Artık Türk futbolu için beyaz sayfa açma zamanı geldi. Hakem polemiğine girmek istemiyorum" dedi.



SAĞLIK BAKANI'NDAN ÖZEL İSTEK



"Seyircili maç oynanacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Abdurrahim Albayrak, "Seyircisiz maçların ne tadı ve ne tuzu. Evlerinde milyonlarca insanın zevk aldığını düşünmüyorum. Pandemi döneminde risk var, bu işe en başında yakalanan biri olarak söylüyorum. Çok sevdiğim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan rica ediyorum, en azından %25, %30 seyirci olsun ya da localar olsun. En azından futbolcular topa daha keyifli, istekli vursun. Önümüzdeki haftalarda bu durumun çözülmesi için dua ediyorum." diye konuştu.



